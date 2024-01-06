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Видео: в Казани автоинспекторы после погони задержали пьяного водителя иномарки
Накануне рано утром в Казани произошла погоня, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Водитель Peugeot на Павлюхина не подчинился экипажу ДПС. В процессе погони по Аметьево водитель не справился с управлением и врезался в сугром, после чего попытался сбежать, но был задержан.
Нарушителем оказался 25-летний казанец, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.
Машину у мужчины изъяли и поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили административные материалы.
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