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Происшествия 6 января 2024 09:38

Видео: в Казани автоинспекторы после погони задержали пьяного водителя иномарки

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Накануне рано утром в Казани произошла погоня, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Peugeot на Павлюхина не подчинился экипажу ДПС. В процессе погони по Аметьево водитель не справился с управлением и врезался в сугром, после чего попытался сбежать, но был задержан.

Нарушителем оказался 25-летний казанец, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Машину у мужчины изъяли и поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили административные материалы.

#погоня за автомобилем
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