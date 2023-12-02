Видео: В Казани 7-летняя девочка пострадала в результате столкновения «Лады» и Chevrolet

Сегодня около полудня в Кировском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

На Бирюзовой улице водитель «Лады» не уступил дорогу Chevrolet, которая двигалась по кольцу. В салоне одной из машин находилась 7-летняя девочка в специальном удерживающем кресле для детей.

На месте аварии ребенка осмотрели медики. Они предварительно диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки. Родители от госпитализации девочки отказались.



