Видео: В Казани 24-летний питбайкер устроил погоню с инспекторами ДПС
В Советском районе Казани 24-летний парень за рулем питбайка Padgasi проигнорировал требование об остановке и устроил погоню.
Как сообщает Госавтоинспекция города, молодой человек управлял питбайком, не имея соответствующих прав.
Сотрудники мотобатальона задержали питбайкера возле дома №35 на улице Аяза Гилязова. Против него составили несколько административных протоколов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО, невыполнение требования об остановке, неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Питбайк отправили на спецстоянку, парня доставили в отдел полиции.