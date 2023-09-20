Участники и гости форума Kazan Digital Week начали прибывать в международный выставочный центр «Казань Экспо». Напомним, в этом году мероприятие будет проходить с 20 по 22 сентября.

Главная повестка форума — презентация и реализация IT-продуктов, представленных на российском рынке. Ранее об этом рассказывал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Он отметил, что участие в форуме примут делегации стран СНГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week проходит в Республике Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Принимая участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey в ноябре 2024 года, Президент России отмечал важность массового внедрения искусственного интеллекта.

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия – обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», – заявил Путин.