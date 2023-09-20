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Видео: в «Казань Экспо» начали прибывать участники Kazan Digital Week
Участники и гости форума Kazan Digital Week начали прибывать в международный выставочный центр «Казань Экспо». Напомним, в этом году мероприятие будет проходить с 20 по 22 сентября.
Главная повестка форума — презентация и реализация IT-продуктов, представленных на российском рынке. Ранее об этом рассказывал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Он отметил, что участие в форуме примут делегации стран СНГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week проходит в Республике Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Принимая участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey в ноябре 2024 года, Президент России отмечал важность массового внедрения искусственного интеллекта.
«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия – обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», – заявил Путин.
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