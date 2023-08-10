Видео: в Канаде рыбак едва не стал завтраком для попавшейся на крючок акулы

Бурю эмоций испытал рыбак, отправившийся порыбачить с лодки в залив Фанди, воды которого омывают берега Канады и США.

Вместо окуней на удочку мужчины попалась крупная акула весом около 100 килограммов. Проглотив крючок с наживкой, морской хищник начал кружить возле лодки, заставляя нервничать сидящего в ней мужчину.

На запечатленных рыбаком кадрах видно, что гигантская рыбина подныривает под лодку и едва не переворачивает ее. Осознав опасность своего положения, мужчина прекращает бороться с морским хищником и перерезает леску.