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Руc Тат
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Общество 10 августа 2023 18:37

Видео: в Канаде рыбак едва не стал завтраком для попавшейся на крючок акулы

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Бурю эмоций испытал рыбак, отправившийся порыбачить с лодки в залив Фанди, воды которого омывают берега Канады и США.

Вместо окуней на удочку мужчины попалась крупная акула весом около 100 килограммов. Проглотив крючок с наживкой, морской хищник начал кружить возле лодки, заставляя нервничать сидящего в ней мужчину.

На запечатленных рыбаком кадрах видно, что гигантская рыбина подныривает под лодку и едва не переворачивает ее. Осознав опасность своего положения, мужчина прекращает бороться с морским хищником и перерезает леску.

#видео #рыбалка #акула #канада
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