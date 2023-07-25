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Происшествия 25 июля 2023 15:41

Видео: в Греции самолет упал во время тушения пожара

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В Греции во время тушения пожара потерпел крушение самолет, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на греческом острове Эвбея.

На кадрах видно, как пилот пожарного самолета закладывает вираж, чтобы потушить лесной пожар, после чего на развороте воздушное судно разбивается об землю.

Выжили ли пилоты, неизвестно.

#греция #разбился самолет
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