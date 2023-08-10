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Видео: в Дрожжановском районе Татарстана на дороге загорелась автоцистерна
Сегодня в социальных сетях опубликовали видео с охваченным пламенем грузовиком-автоцистерной.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о загоревшемся КамАЗе поступило в ведомство вчера в районе 18 часов вечера.
«В Дрожжановском районе на трассе вблизи деревни Чувашская бездна загорелся грузовик. На тушение была подана одна автоцистерна, с огнем пожарные оперативно справились, площадь горения составила 6 квадратных метров», – рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал.
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