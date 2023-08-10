Видео: в Дрожжановском районе Татарстана на дороге загорелась автоцистерна

Сегодня в социальных сетях опубликовали видео с охваченным пламенем грузовиком-автоцистерной.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о загоревшемся КамАЗе поступило в ведомство вчера в районе 18 часов вечера.

«В Дрожжановском районе на трассе вблизи деревни Чувашская бездна загорелся грузовик. На тушение была подана одна автоцистерна, с огнем пожарные оперативно справились, площадь горения составила 6 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал.