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Руc Тат
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Происшествия 10 августа 2023 09:46

Видео: в Дрожжановском районе Татарстана на дороге загорелась автоцистерна

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Сегодня в социальных сетях опубликовали видео с охваченным пламенем грузовиком-автоцистерной.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о загоревшемся КамАЗе поступило в ведомство вчера в районе 18 часов вечера.

«В Дрожжановском районе на трассе вблизи деревни Чувашская бездна загорелся грузовик. На тушение была подана одна автоцистерна, с огнем пожарные оперативно справились, площадь горения составила 6 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

#Дрожжановский район #загорелось авто
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