Видео: В Дагестане 16-летний подросток нарочно сбил ребенка на велосипеде

В Дагестане 16-летний подросток на автомобиле «Жигули» умышленно сбил маленького мальчика на велосипеде. Об этом в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как легковушка задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. После из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.

«Подростка сейчас доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно — водитель, совершивший наезд на ребенка, 2007 года рождения», — отметили в пресс-службе ведомства.