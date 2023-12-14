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Видео: в центре Казани столкнулись две иномарки, пассажир Chrysler в больнице
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На пересечении Островского и Астрономической в Казани произошло ДТП с пострадавшим, сообщает городская Госавтоинспекция.
25-летний гражданин Таджикистана на Opel на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному авто и протаранил Chrysler.
В итоге пассажир Chrysler попал в больницу с переломом поясничного позвонка.
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