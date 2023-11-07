Видео: в центре Казани пьяный водитель «Гранты» протаранил легковой автомобиль

В центре Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сегодня днем пьяный 29-летний водитель «Лады» протаранил легковушку, которая остановилась перед светофором на Островского. Водителя задержали.

Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, поскольку от этого зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.