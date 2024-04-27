Видео: в центре Казани на Волкова горит старый дом

В социальных сетях появилось видео с пожаром в центре Казани.

Очевидцы сообщают, что там полыхает старый дом, граничащий с детским садиком. Из-за сильного задымления на территории дома очень плохая видимость.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся дом 46Б по улице Волкова. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, никто не пострадал. Горение было локализовано.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщили, что пожар произошел рядом с домом, где ранее жили поэт Виктор Хлебников и композитор Салих Сайдашев. Объект культурного наследия при пожаре не пострадал.