Видео: В центре Казани легковушка сбила женщину-пешехода

Накануне в Казани иномарка сбила 48-летнюю женщину. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на пешеходном переходе по улице Толстого водитель Kia Rio не уступил дорогу и сбил женщину. В результате пешехода увезли в медицинское учреждение.

Автоинспекторами вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проводится расследование.