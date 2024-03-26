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Происшествия 26 марта 2024 11:39

Видео: В центре Казани легковушка сбила женщину-пешехода

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Накануне в Казани иномарка сбила 48-летнюю женщину. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на пешеходном переходе по улице Толстого водитель Kia Rio не уступил дорогу и сбил женщину. В результате пешехода увезли в медицинское учреждение.

Автоинспекторами вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проводится расследование.

#сбили пешехода
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