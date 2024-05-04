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Видео: в центре Казани иномарка пролетела на красный и протаранила «Ладу»
Накануне вечером в центре Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского. Водитель Cherry на большой скорости попытался проскочить перекресток на красный и в результате столкнулся с «Ладой Грантой», которая двигалась на разрешающий сигнал светофора.
К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Повреждения получили только автомобили.
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