news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 мая 2024 11:43

Видео: в центре Казани иномарка пролетела на красный и протаранила «Ладу»

Скопировать ссылку

Накануне вечером в центре Казани произошло ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского. Водитель Cherry на большой скорости попытался проскочить перекресток на красный и в результате столкнулся с «Ладой Грантой», которая двигалась на разрешающий сигнал светофора.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Повреждения получили только автомобили.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2