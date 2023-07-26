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Видео: В Челябинске боец СВО переоделся в ростовую куклу, чтобы сделать сюрприз дочери
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В социальных сетях опубликовали трогательное видео, на котором вернувшийся из зоны СВО мужчина решил сделать сюрприз своей дочери на День рождения в Челябинске.
На кадрах видно, что мужчина переоделся в ростовую куклу кролика и какое-то время развлекал ребенка танцами, а затем снял облачение, чем сильно растрогал и удивил девочку.
Отец преподнес ребенку большой букет цветов, за чем последовали продолжительные объятия.
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