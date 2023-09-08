Видео: в Челнах водитель маршрутки умер за рулем и врезался в иномарку

В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, что в Набережных Челнах маршрутное такси врезалось в ограждение. Сообщается, что перед этим автомобиль врезался в иномарку.

По словам очевидцев, водитель подобрал пассажиров и тронулся, но в какой-то момент ему стало плохо и мужчина потерял сознание. В результате автобус протаранил иномарку.

В социальных сетях пишут, что пассажиры пытались помочь водителю, но не смогли. К моменту, когда на место прибыли медики, он был уже мертв.