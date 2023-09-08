Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: в Челнах водитель маршрутки умер за рулем и врезался в иномарку
Скопировать ссылку
В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, что в Набережных Челнах маршрутное такси врезалось в ограждение. Сообщается, что перед этим автомобиль врезался в иномарку.
По словам очевидцев, водитель подобрал пассажиров и тронулся, но в какой-то момент ему стало плохо и мужчина потерял сознание. В результате автобус протаранил иномарку.
В социальных сетях пишут, что пассажиры пытались помочь водителю, но не смогли. К моменту, когда на место прибыли медики, он был уже мертв.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2