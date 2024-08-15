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Видео: в Челнах сгорела «Пятерочка», пламя повредило припаркованный рядом Mercedes
Сегодня в социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в магазине «Пятерочка» в Набережных Челнах.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило в ведомство в районе 3.20 минувшей ночью. Сообщили, что загорелся магазин на улице Аркылы.
Пламя охватило здание на площади 47 квадратных метров. Огонь повредил припаркованный поблизости легковой Mercedes – у машины сгорел бампер и повреждения от огня получила вся левая сторона авто.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели, которые установят причину пожара.
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