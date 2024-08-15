news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 августа 2024 11:01

Видео: в Челнах сгорела «Пятерочка», пламя повредило припаркованный рядом Mercedes

Скопировать ссылку

Сегодня в социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в магазине «Пятерочка» в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило в ведомство в районе 3.20 минувшей ночью. Сообщили, что загорелся магазин на улице Аркылы.

Пламя охватило здание на площади 47 квадратных метров. Огонь повредил припаркованный поблизости легковой Mercedes – у машины сгорел бампер и повреждения от огня получила вся левая сторона авто.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели, которые установят причину пожара.

#пожар в челнах
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400