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Руc Тат
Происшествия 8 ноября 2023 18:42

Видео: В Челнах на ходу загорелась легковушка

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На видео попало, как в Набережных Челнах загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на Автозаводском проспекте поступило сегодня в 17.50.

Прибыв на место, пожарные установили, что в Daewoo Nexia загорелся моторный отсек и панель приборов. Установлено, что машина загорелась на ходу.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате возгорания никто не пострадал.

#горит автомобиль
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