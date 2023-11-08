Видео: В Челнах на ходу загорелась легковушка

На видео попало, как в Набережных Челнах загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на Автозаводском проспекте поступило сегодня в 17.50.

Прибыв на место, пожарные установили, что в Daewoo Nexia загорелся моторный отсек и панель приборов. Установлено, что машина загорелась на ходу.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате возгорания никто не пострадал.