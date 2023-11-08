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Видео: В Челнах на ходу загорелась легковушка
На видео попало, как в Набережных Челнах загорелся легковой автомобиль.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на Автозаводском проспекте поступило сегодня в 17.50.
Прибыв на место, пожарные установили, что в Daewoo Nexia загорелся моторный отсек и панель приборов. Установлено, что машина загорелась на ходу.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В результате возгорания никто не пострадал.
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