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Видео: в Чечне назвали число бойцов, отправившихся из республики в зону СВО с ее начала
На днях в зону проведения специальной военной операции (СВО) из Международного аэропорта города Грозный вылетел борт с российскими бойцами из подразделения специального назначения «Ахмат». Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В зону СВО отправились, как новые добровольцы, прошедшие обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, так и бойцы подразделения, вернувшиеся из отпуска.
Согласно данным, которые озвучил руководитель регионального штаба СВО, председатель парламента ЧР Магомед Даудов, в зону СВО с начала ее проведения с территории республики направлено 40 062 бойца, в том числе 16 815 добровольцев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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