Видео: В Бугульме во дворе жилого дома сбили 5-летнюю девочку

На камеру видеонаблюдения попало, как во дворе одного из домов в Бугульме легковушка сбила ребенка.

На кадрах видно, как ребенок выскакивает на дорогу и попадает под колеса иномарки. В результате девочку откидывает на несколько метров.

Как сообщает «Бугульминская газета», ДТП произошло накануне в районе двух часов дня. По предварительным данным, водитель Hyundai Matrix совершил наезд на ребенка.

В результате ДТП 5-летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Бугульминскую ЦРБ.

Выясняются все обстоятельства происшествия.