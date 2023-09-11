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Видео: В Бугульме во дворе жилого дома сбили 5-летнюю девочку
На камеру видеонаблюдения попало, как во дворе одного из домов в Бугульме легковушка сбила ребенка.
На кадрах видно, как ребенок выскакивает на дорогу и попадает под колеса иномарки. В результате девочку откидывает на несколько метров.
Как сообщает «Бугульминская газета», ДТП произошло накануне в районе двух часов дня. По предварительным данным, водитель Hyundai Matrix совершил наезд на ребенка.
В результате ДТП 5-летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Бугульминскую ЦРБ.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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