Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: в боях за Авдеевскую промзону испытали гусеничный беспилотник для доставки БК
Кадрами испытаний в боевых условиях гусеничной роботизированной платформы на дистанционном управлении для доставки боекомплекта (БК) и продовольствия на передовую поделился телеграм-канал «Помощь Zемлякам».
По данным авторов канала, боевое крещение данная разработка прошла в ноябре текущего года во время боев за промышленную зону Авдеевки. Отмечается, что платформа была разработана и изготовлена силами самих бойцов. Кроме снабжения беспилотник можно также использовать для вывоза с передовой раненых бойцов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»