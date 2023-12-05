Видео: в боях за Авдеевскую промзону испытали гусеничный беспилотник для доставки БК

Кадрами испытаний в боевых условиях гусеничной роботизированной платформы на дистанционном управлении для доставки боекомплекта (БК) и продовольствия на передовую поделился телеграм-канал «Помощь Zемлякам».

По данным авторов канала, боевое крещение данная разработка прошла в ноябре текущего года во время боев за промышленную зону Авдеевки. Отмечается, что платформа была разработана и изготовлена силами самих бойцов. Кроме снабжения беспилотник можно также использовать для вывоза с передовой раненых бойцов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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