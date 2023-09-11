Видео: в Башкортостане мужчина прогнал медведя, напавшего на корову

В соцсетях завирусилось видео с моментом нападения медведя на корову. Изначально были предположения, что видео снято в Сабинском районе Татарстана. Телеграм-каналы сообщают, что случай произошел в окрестностях села Нугуш Мелеузовского района Башкортостана. Мужчина за кадром говорит на башкирском языке.

Водитель и его спутница заметили у обочины медведя, который пытался разодрать корову. Мужчина по имени Ринат, несмотря на опасность, выходит из машины. Он старается спугнуть зверя громким криком. Люди также используют сигнал автомобиля. Ринат подбирает толстую ветку и кидает в медведя.

Дикое животное, испугавшись, отпускает свою жертву. Уже сваленная им на землю корова встает на ноги, и двигается по обочине. На ее спине заметны глубокие следы от когтей. Однако корова в состоянии ходить.

«Корову разодрал только что медведь. Мы его отогнали. Руки-ноги трясутся у меня. Чья корова? Ой, она вся трясется», - комментирует автор ролика.