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Видео: В Аргентине мужчина пытался сварить кофе и устроил огромный пожар
В Аргентине сражаются с огромным лесным пожаром, который стремительно приближается к городу, сообщают пользователи социальных сетей.
По их информации, пожар возник из-за местного жителя, который развел в лесу костер, чтобы сварить кофе, но утратил над пламенем контроль.
Сейчас с огнем сражаются около 1000 пожарных. Уже эвакуировано несколько сотен человек в добровольном и принудительном порядке.
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