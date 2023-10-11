Видео: В Аргентине мужчина пытался сварить кофе и устроил огромный пожар

В Аргентине сражаются с огромным лесным пожаром, который стремительно приближается к городу, сообщают пользователи социальных сетей.

По их информации, пожар возник из-за местного жителя, который развел в лесу костер, чтобы сварить кофе, но утратил над пламенем контроль.

Сейчас с огнем сражаются около 1000 пожарных. Уже эвакуировано несколько сотен человек в добровольном и принудительном порядке.



