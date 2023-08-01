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Видео: В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон, спасаясь из пожара в многоэтажке
Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, несколько сотен человек эвакуировали огнеборцы по пролетам и пожарным лестницам, сообщает РИА Новости.
В социальных сетях опубликовано видео, как некоторые жители выпрыгивали из окон на матрасы и ковры, которые местные жители растянули внизу.
По данным агентства, пожар охватил квартиру 16-этажного дома. Кроме того, загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома.
Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.
Сейчас пожар ликвидирован. Информацию о жертвах и пострадавших официальные органы не сообщали.
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