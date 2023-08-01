Видео: В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон, спасаясь из пожара в многоэтажке

Пожар в 16-этажном доме произошел в Алма-Ате, несколько сотен человек эвакуировали огнеборцы по пролетам и пожарным лестницам, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях опубликовано видео, как некоторые жители выпрыгивали из окон на матрасы и ковры, которые местные жители растянули внизу.

По данным агентства, пожар охватил квартиру 16-этажного дома. Кроме того, загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома.

Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.

Сейчас пожар ликвидирован. Информацию о жертвах и пострадавших официальные органы не сообщали.