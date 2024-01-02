Видео: В аэропорту Токио самолет загорелся прямо при посадке

Сегодня ночью в аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines, передает РИА Новости.

На записи видно, что воздушное судно сразу после приземления охватывает яркое пламя, из окон валит черный дым.

Как сообщает телеканал NHK, на борту могли находиться около 400 человек, всех пассажиров удалось эвакуировать.

По данным агентства Киодо, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.