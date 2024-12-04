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Видео: Утром на трассе М7 в Татарстане вспыхнула фура
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Сегодня утром недалеко от Мамадыша на трассе М7 в сторону Казани произошел пожар. Видеозапись с полыхающим автомобилем разлетелась в соцсетях.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, загорелась кабина фуры марки IVECO. К счастью, обошлось без пострадавших.
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