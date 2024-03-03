Видео: «Уставшая» робот-собака Фиджик станцевала на закрытии «Игр будущего»

Отдельным участником церемонии закрытия «Игр будущего» в Казани стала робот-собака Фиджик, ставшая настоящим мемом после открытия турнира. Тогда робот отключился прямо посреди выступления среди танцоров и своих механических «сородичей».

Ведущие напомнили, что «уставшую робособаку» пользователи соцсетей часто сравнивали с нераскрывшимся кольцом на Олимпиаде в Сочи, и пообещали, что она больше не будет халтурить.

Сегодня робот исправился: станцевал перед зрителями и показал им сердечко.



«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».