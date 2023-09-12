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Видео: успешный штурм пулеметного гнезда ВСУ российскими десантниками под Бахмутом
Кадрами штурма российскими десантниками пулеметного гнезда Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском (Бахмутском) направлении поделилась пресс-служба Минобороны РФ.
На кадрах, снятых с беспилотника аэроразведки ВДВ, хорошо видно трех солдат ВСУ, которые ведут стрельбу по российским десантникам из пулемета и автоматов. Отстреляв боекомплект, солдаты противника замешкались. Этим воспользовались наши бойцы. Они окружили вражеский окоп и кинули в него гранату.
Украинским солдатам повезло, от взрыва гранаты никто из них не погиб, отделались легкими ранениями. После этого солдаты ВСУ осознали, что остаться в живых они смогут лишь сдавшись.
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