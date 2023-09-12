Видео: успешный штурм пулеметного гнезда ВСУ российскими десантниками под Бахмутом

Кадрами штурма российскими десантниками пулеметного гнезда Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском (Бахмутском) направлении поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах, снятых с беспилотника аэроразведки ВДВ, хорошо видно трех солдат ВСУ, которые ведут стрельбу по российским десантникам из пулемета и автоматов. Отстреляв боекомплект, солдаты противника замешкались. Этим воспользовались наши бойцы. Они окружили вражеский окоп и кинули в него гранату.

Украинским солдатам повезло, от взрыва гранаты никто из них не погиб, отделались легкими ранениями. После этого солдаты ВСУ осознали, что остаться в живых они смогут лишь сдавшись.