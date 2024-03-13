Видео: Украинский пограничник-перебежчик посоветовал сослуживцам следовать его примеру

Перешедший на сторону России из-за ущемления командованием его гражданских прав украинский пограничник обратился к сослуживцам с призывом следовать его примеру. По словам экс-военнослужащего пограничной службы Украины, ему надоело терпеть постоянное психологическое давление и наплевательское отношение со стороны начальства.

Все попытки добиться соблюдения своих гражданских прав через военную прокуратуру и государственное бюро расследований результатов не принесли. Осознав, что ситуация не улучшится, он принял решение сбежать в Россию через Мелитополь.

Напомним, ранее мы уже публиковали видео с украинскими пограничниками, которые добровольно решили сдаться в плен российским военнослужащим. За это они были признаны Киевом дезертирами.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.