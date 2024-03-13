Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Украинский пограничник-перебежчик посоветовал сослуживцам следовать его примеру
Перешедший на сторону России из-за ущемления командованием его гражданских прав украинский пограничник обратился к сослуживцам с призывом следовать его примеру. По словам экс-военнослужащего пограничной службы Украины, ему надоело терпеть постоянное психологическое давление и наплевательское отношение со стороны начальства.
Все попытки добиться соблюдения своих гражданских прав через военную прокуратуру и государственное бюро расследований результатов не принесли. Осознав, что ситуация не улучшится, он принял решение сбежать в Россию через Мелитополь.
Напомним, ранее мы уже публиковали видео с украинскими пограничниками, которые добровольно решили сдаться в плен российским военнослужащим. За это они были признаны Киевом дезертирами.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»