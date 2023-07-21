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Руc Тат
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Происшествия 21 июля 2023 12:36

Видео: торнадо разрушил завод по производству вакцины от коронавируса Pfizer в США

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Налетевший на американский штат Северная Каролина торнадо разрушил один из корпусов завода по производству вакцины против коронавируса Pfizer, расположенный в городке Роки-Маунт.

На странице завода в Twitter сообщается, что сотрудники предприятия не пострадали, сумев своевременно эвакуироваться. Нанесенный непогодой ущерб предприятию еще предстоит оценить, отметили производители вакцины.

По данным американских СМИ, стихийное бедствие прокатилось по нескольким городам штата, нанеся значительный ущерб, пострадали 16 человек.

#завод #вакцина #торнадо
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