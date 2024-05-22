news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 22 мая 2024 20:23

Видео: «Тимеровский» дрон выследил и уничтожил украинскую «Бабу Ягу»

Скопировать ссылку

FPV-дрон именного батальона «Тимер» выследил и ликвидировал украинский беспилотник «Баба Яга». Кадры опубликованы в телеграм-канале батальона.

Отмечается, что российский дрон летел за украинским беспилотным летательным аппаратом почти два километра, после чего ликвидировал точным попаданием в винт.

Дроны «Баба Яга» – украинские ударные беспилотные летательные аппараты. Чаще всего представляют собой гексакоптеры – беспилотники с шестью одновременно вращающимися моторами, способные нести достаточно тяжелые грузы.
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2