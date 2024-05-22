Видео: «Тимеровский» дрон выследил и уничтожил украинскую «Бабу Ягу»

FPV-дрон именного батальона «Тимер» выследил и ликвидировал украинский беспилотник «Баба Яга». Кадры опубликованы в телеграм-канале батальона.

Отмечается, что российский дрон летел за украинским беспилотным летательным аппаратом почти два километра, после чего ликвидировал точным попаданием в винт.

Дроны «Баба Яга» – украинские ударные беспилотные летательные аппараты. Чаще всего представляют собой гексакоптеры – беспилотники с шестью одновременно вращающимися моторами, способные нести достаточно тяжелые грузы.