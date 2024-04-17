Видео: штурмовики 25-й отдельной десантной бригады ВСУ массово сдались в плен у Авдеевки

Видео массовой сдачи в плен на Авдеевском направлении военнослужащих «элитных» десантно-штурмовых войск Украины из 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо момента сдачи в плен на запись попали кадры с допросами некоторых пленных из вышеназванного подразделения. На них украинские военнослужащие заявляют, что командованию нет дела до штурмовиков — «отношение, как к скотам».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.