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Видео: штурмовики 25-й отдельной десантной бригады ВСУ массово сдались в плен у Авдеевки
Видео массовой сдачи в плен на Авдеевском направлении военнослужащих «элитных» десантно-штурмовых войск Украины из 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ распространила пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо момента сдачи в плен на запись попали кадры с допросами некоторых пленных из вышеназванного подразделения. На них украинские военнослужащие заявляют, что командованию нет дела до штурмовиков — «отношение, как к скотам».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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