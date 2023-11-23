Кадрами штурма позиций Вооруженных сил Украины российскими бойцами на Запорожском направлении поделился телеграм-канал «Запорожский фронт».

По данным авторов паблика, атаку на украинские позиции произвели бойцы 1-го батальона 429 полка. Во время штурма окопы и блиндажи противника обстреливались из миномета, огонь которого корректировался с беспилотника.

Благодаря взаимодействию вышеперечисленных подразделений российские штурмовики почти не встретили сопротивления и без лишнего риска захватили позиции и оборонявших их солдат ВСУ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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