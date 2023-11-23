Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: штурм позиций ВСУ и пленение украинских солдат на Запорожском направлении
Кадрами штурма позиций Вооруженных сил Украины российскими бойцами на Запорожском направлении поделился телеграм-канал «Запорожский фронт».
По данным авторов паблика, атаку на украинские позиции произвели бойцы 1-го батальона 429 полка. Во время штурма окопы и блиндажи противника обстреливались из миномета, огонь которого корректировался с беспилотника.
Благодаря взаимодействию вышеперечисленных подразделений российские штурмовики почти не встретили сопротивления и без лишнего риска захватили позиции и оборонявших их солдат ВСУ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»