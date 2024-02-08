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Видео: спецназ «Ахмат» накрывает ВСУ огнем в районе Клещеевки
ВСУ всеми силами пытаются укрепить свои позиции в районе Клещеевки. Однако спецназ «Ахмат» вместе с военнослужащими 4-й мотосрелковой бригаты наносит точечные огнестрельные удары по противнику. Видеороликом атаки с места событий поделися военкор RT Влад Андрица.
«ВС РФ здесь занимают всё более выгодные рубежи», - говорится в сообщении.
Судя по опубликованным кадрам, «от глаз» российских военной техники не удалось скрыться ни одному украинскому военнослужащему.
фото: скриншот видео
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