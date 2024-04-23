Видео: солдаты ВСУ украли лодку и переправились через Днепр, чтобы сдаться бойцам РФ

Пленение трех украинских военнослужащих российскими бойцам зафиксирована в Херсонской области. ВСУшники заранее договорились о сдаче в плен, после чего раздобыли лодку и переправились на занимаемый российскими военнослужащими берег Днепра.

По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, видео было снято утром 17 апреля.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, всё было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», – написал губернатор.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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