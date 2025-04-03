Видео: Школьница в Лаишевском районе едва не попала под колеса внедорожника

Накануне в Нармонке Лаишевского района четвероклассница едва не попала под машину. Об этом сообщает Госавтоинспекция района.

Девочка решила сэкономить время и перебежать дорогу, не доходя до пешеходного перехода. Она вышла из-за припаркованного на проезжей части большого автомобиля. Водители, двигавшиеся в этот момент, вряд ли могли заметить 10-летнюю школьницу — ее закрывал кузов машины.

В итоге автомобиль Haval чуть не сбил ребенка. Лишь благодаря быстрой реакции водителя малышку удалось спасти: машина лишь слегка зацепила куртку девочки.