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Происшествия 3 апреля 2025 15:59

Видео: Школьница в Лаишевском районе едва не попала под колеса внедорожника

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Накануне в Нармонке Лаишевского района четвероклассница едва не попала под машину. Об этом сообщает Госавтоинспекция района.

Девочка решила сэкономить время и перебежать дорогу, не доходя до пешеходного перехода. Она вышла из-за припаркованного на проезжей части большого автомобиля. Водители, двигавшиеся в этот момент, вряд ли могли заметить 10-летнюю школьницу — ее закрывал кузов машины.

В итоге автомобиль Haval чуть не сбил ребенка. Лишь благодаря быстрой реакции водителя малышку удалось спасти: машина лишь слегка зацепила куртку девочки.

#лаишевский район #госавтоинспекция
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