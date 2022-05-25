Видео: «СКА-Хабаровск» обвинил вратаря «Химок» Лантратова в нападении на болл-боя

Пресс-служба хабаровского СКА обвинила в нападении на болл-боя голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова. Инцидент произошел во время первого стыкового матча за право остаться в Российской Премьер-лиге.

На 73-й минуте матча «СКА-Хабаровск» – «Химки» Лантратов не мог ввести мяч в игру из-за того, что болл-бой не отдавал мяч вратарю. Вратарь гостей перепрыгнул через щиты, оттолкнул мальчика и силой забрал мяч.

Позже вратарь «Химок» еще раз покидал пределы поля в поиске мяча, а также вступал в словесный конфликт с болл-боем.

Матч завершился победой хабаровского клуба со счётом 1:0. Стоит отметить, что в другой паре стыков сыграют «Уфа» и «Оренбург».