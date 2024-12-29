Видео: Шимпанзе из казанского зоопарка уже отмечают Новый год

Зоопарк Казани показал забавное видео, на котором шимпанзе уже во всю отмечают Новый год. Так, примат Пембеле активно роется в коробке в поисках сладостей, а другие обезьяны бегают вокруг елки и срывают с ее веток «съедобные украшения» - фрукты.

По словам сотрудников зооботсада, они продолжают создавать радостную атмосферу и дарить новогоднее настроение своим подопечным. Однако все подарки обезьяны съедают по «щелчку пальцев».

«Как всегда, озорники быстро расправились с подарками: разодрали все коробки, съели все лакомства и даже умудрились свалить ёлку. Новый год у шимпанзе удался на славу», - говорится в сообщении.

видео: телеграм-канал зоопарка Казани