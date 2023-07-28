Видео: Севастополь оказался во власти разбушевавшейся стихии

Шквалистый ветер и сильный ливень обрушился вечером, 29 июля, на Севастополь. За первые полтора часа выпало половина месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение, в котором жителей предупреждали о ливнях и усилении ветра до 25 м/с. Судя по кадрам, опубликованным горожанами в соцсетях, прогноз оправдался. Кроме того, ожидается, что непогода продержится всю ночь.

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе был создан оперативный штаб, который займется устранением связанных с непогодой нештатных ситуаций.

«Фиксируем подтопление подъездов, протечку крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья, аварийные бригады управляющих компаний оперативно выезжают на места. Пострадавших и повреждений нет», – отчитался губернатор в своем телеграм-канале.

Также Развожаев сообщил, что из-за ухудшения погодных условий в нескольких районах города отключилась электроэнергия. Он отметил, что аварийные бригады уже исправляют ситуацию.