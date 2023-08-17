Видео: Самолет упал на трассу в Малайзии, погибли не менее 10 человек

Сегодня в Малайзии самолет Beechcraft 390 рухнул на автотрассу, как минимум 10 человек погибли, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам. Самолет совершал перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт.

В результате катастрофы погибли два пилота, шесть пассажиров самолета, а также водители автомобиля и мотоцикла.

В соцсетях появилась видеозапись момента аварии. На кадрах видно, как в результате столкновения начался сильный пожар.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб, ведется расследование.