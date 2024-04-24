Видео: Самарские штурмовики вынудили сдаться солдат ВСУ, окопавшихся в районе Очеретино

Дрон аэроразведки запечатлел захват российскими штурмовиками из Самары одного из опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Очеретино. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Дайджест Z».

На записи видно, что координируемые с воздуха бойцы РФ смогли вплотную подобраться к позициям противника. После нескольких гранат, которые российские штурмовики закинули во вражеские окопы, украинские военнослужащие приняли решение о сдаче в плен.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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