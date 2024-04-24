Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Самарские штурмовики вынудили сдаться солдат ВСУ, окопавшихся в районе Очеретино
Дрон аэроразведки запечатлел захват российскими штурмовиками из Самары одного из опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Очеретино. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Дайджест Z».
На записи видно, что координируемые с воздуха бойцы РФ смогли вплотную подобраться к позициям противника. После нескольких гранат, которые российские штурмовики закинули во вражеские окопы, украинские военнослужащие приняли решение о сдаче в плен.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»