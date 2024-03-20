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Политика 20 марта 2024 23:43

Видео: Шаймиев рассказал о настроении жителей Татарстана во время выборов Президента РФ

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Видео: Шаймиев рассказал о настроении жителей Татарстана во время выборов Президента РФ

О настроении жителей Татарстана, принявших участие в выборах Президента России, рассказал в беседе с журналистами Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Сегодня он принял участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«С таким подъемом выборов в нашей стране еще не было. Настроение пришедших на выборы людей было хорошим, таким как никогда», – отметил Госсоветник Татарстана.

Напомним, в конце января стало известно, что Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Всего в список вошли 544 человека – это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

#видео #Минтимер Шаймиев #Татарстан #Владимир Путин #выборы президента России
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