Видео: Шаймиев рассказал о настроении жителей Татарстана во время выборов Президента РФ

О настроении жителей Татарстана, принявших участие в выборах Президента России, рассказал в беседе с журналистами Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Сегодня он принял участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«С таким подъемом выборов в нашей стране еще не было. Настроение пришедших на выборы людей было хорошим, таким как никогда», – отметил Госсоветник Татарстана.

Напомним, в конце января стало известно, что Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Всего в список вошли 544 человека – это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.