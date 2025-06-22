МВД: Ролик с разгромом авто после уличного конфликта в Бугульме оказался постановочным

Ролик с разгромом автомобиля после уличного конфликта в Бугульме оказался постановочным. По предварительным данным МВД по РТ, информация о конфликте между автомобилистами не соответствует действительности.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о конфликте, якобы произошедшем между водителями возле заведения быстрого питания на улице Гафиатуллина. Согласно публикациям, водитель одного из автомобилей вооружился битой и нанес несколько ударов по лобовому стеклу «Лады Гранта», который принадлежал оппоненту. Затем предполагаемый виновник уехал на BMW.

«По предварительной информации, данный ролик является постановочным. В настоящее время полицейские устанавливают личности мужчин, принявших участие в данном ролике», – сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ.