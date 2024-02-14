Видео с эвакуированным из Авдеевки: «Скорее бы наши их там всех поубивали!»

Эвакуированный из Авдеевки Петр Михайлович заявил, что после 10 лет украинской пропаганды в городе остались только российские военнослужащие. Видео с его рассказом про обстановку в той местности было опубликовано в телеграм-канале министра молодёжной политики ДНР Кирилла Макарова.

«Там вообще домов нету! В последний момент было у нас 4 домика, где люди жили. И вот как раз в последнюю ночь все 4 разбомбили. Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась, сверху сидела. Бог миловал, чтоб меня не ранило. А там раненые, убитые», — рассказывает мужчина.

При этом он подчеркнул, что украинцы уже два года стреляют по мирным. Жалости у них нет никакой, поэтому и к ним жалости не может быть, заявил эвакуированный.

«Сейчас уже наши пришли там, родненькие. Их много сейчас уже, все больше и больше. Скорее бы они их там всех поубивали», — говорит Петр Михайлович.

Волонтеры, которые слушали мужчину, заверили его, что тот скоро получит российский паспорт, а также передали ему одежду, фрукты, овощи и многое другое.

«Спасибо! Ой, слава Богу, выбрался я хоть с того дурдома. От этих фашистов убежал», —признается мужчина.

фото: скриншот видео, видео: t.me/makarov_kb