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Общество 20 июня 2023 16:59

Видео с богатыршей из Альметьевска набирает большое количество просмотров в интернете

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Видезапись с празднования Сабантуя в Нижнекамске, где жительница Альметьевска профессионально подбрасывает 16-килограммовую гирю, набирает большое количество просмотров в Сети.

Татарские СМИ уже назвали женщину настоящей богатыршей своего времени и супергероем. В этот раз спортсменка смогла осуществить 105 подъемов и, судя по легкости, с которой она это делает, данное количество не предел.

Видео: «НТР-24»

#нижнекамск #сабантуй #спорт
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