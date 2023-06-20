Видео с богатыршей из Альметьевска набирает большое количество просмотров в интернете

Видезапись с празднования Сабантуя в Нижнекамске, где жительница Альметьевска профессионально подбрасывает 16-килограммовую гирю, набирает большое количество просмотров в Сети.

Татарские СМИ уже назвали женщину настоящей богатыршей своего времени и супергероем. В этот раз спортсменка смогла осуществить 105 подъемов и, судя по легкости, с которой она это делает, данное количество не предел.

Видео: «НТР-24»