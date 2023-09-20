Видео: Рустам Минниханов дал старт форуму Kazan Digital Week в «Казань Экспо»

Раис Республики Татарстана Рустам Минниханов выступил в «Казань Экспо» со словами приветствия ко всем участникам и гостям стартовавшего форума Kazan Digital Week.

Отдельно он поблагодарил за участие в мероприятии главу Минцифры России Максута Шадаева, отметив, что присутствие министра – это самое большое достижение форума.

«Доброе утро всем! Искренне приветствую уважаемых гостей и участников нашего форума. Максут Игоревич, вам огромные слова благодарности, мы сумели заполучить вас на три дня – это наверное самое большое достижение нашего форума», – отметил Раис РТ.

Кроме того, Минниханов выразил признательность премьер-министру России Михаилу Мишустину, благодаря поддержке которого форум Kazan Digital Week получил федеральный статус.

Напомним, Kazan Digital Week - 2023 будет проходить с 20 по 22 сентября. Главная повестка форума — презентация и реализация IT-продуктов, представленных на российском рынке. Мероприятие проходит в соответствии с целями нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Участвуя в ноябре 2024 года в международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey, глава Государства отмечал важность формирования в России цифрового суверенитета.

«Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», – завил Президент РФ.