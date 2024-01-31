Кадры неравного боя на Авдеевском направлении, победителем из которого вышел российский боец, опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

В публикации говорится, что противник пытался отбить потерянный ранее опорный пункт. Задачу по его возвращению возложили на опытных разведчиков ВСУ. Однако добиться своей цели они не смогли, так как им противостоял российский боец из 1-го Армейского корпуса. Отбиваясь от превосходящих по численности солдат противника, он использовал гранаты, которые и решили итог боя.

У раненых и оглушенных украинских военнослужащих оставалось лишь два варианта: погибнуть или сдаться в плен. Видео свидетельствует, что из них они выбрали последний.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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