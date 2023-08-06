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Видео: Российский «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ на Запорожском направлении
Министерство обороны РФ опубликовало ролик, в котором экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ на Запаророжском направлении прямым попаданием управляемой ракеты.
Вертолет Ка-52 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают высочайшую «живучесть». Об этом «Татар-информу» рассказал председатель «Союза Десантников» Татарстана Юрий Суворов.
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