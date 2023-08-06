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Происшествия 6 августа 2023 20:59

Видео: Российский «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ на Запорожском направлении

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Министерство обороны РФ опубликовало ролик, в котором экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ на Запаророжском направлении прямым попаданием управляемой ракеты.

Вертолет Ка-52 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают высочайшую «живучесть». Об этом «Татар-информу» рассказал председатель «Союза Десантников» Татарстана Юрий Суворов.

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