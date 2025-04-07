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СВО 7 апреля 2025 19:05

Видео: российские военные уничтожили группу ВСУ на интеллектуальных минах

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Расчет дистанционной инженерно-саперной машины «Земледелие» группировки российских войск «Центр» сорвал контратаку украинской армии под Красноармейском.

Об этом рассказал и опубликовал кадры военкор Андрей Руденко.

Группа ВСУ подорвалась на «интеллектуальных» минных полях. Руденко рассказал, что, получив данные о возможной контратаке украинских военных, российские бойцы выдвинулись в район и боевая машина навела установку на цель, залпом 122-мм боеприпасов заминировав местность.

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