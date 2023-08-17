Видео: российские военные уничтожили эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России опубликовало кадры с уничтожением эшелона ВСУ в Днепропетровской области. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, российские войска уничтожили воинский эшелон с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области.

Ранее «Татар-информ» продемонстрировал видеоролик, в котором показана работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении. Экипаж Ка-52 прямым попаданием управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

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