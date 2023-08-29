Видео: российские военные уничтожили эшелон ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ опубликовано кадры с места уничтожения эшелона ВСУ на Донецком направлении.

Как указано в сообщении, разведывательное подразделение ВС РФ выявило прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар.

В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ.

Видео: Минобороны России

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